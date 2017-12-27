В китайском супермаркете установили фигуру собаки с прической Трампа

Гигантская фигура собаки — символа 2018 года по восточному календарю — с хорошо узнаваемой прической и бровями американского президента Дональда Трампа появилась возле входа в один из торговых центров китайского города Тайюань в провинции Шаньси, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Большая белая фигура с золотыми волосами, бровями и носом, красным шарфом на шее и поднятым вверх указательным пальцем была установлена в преддверии нового Года собаки по восточному календарю, который настанет 18 февраля 2018 года.

Пользователи соцсети отмечают, что президент США часто поднимает указательный палец вверх во время выступлений либо дебатов, а красный шарф символизирует столь часто надеваемый Трампом красный галстук.