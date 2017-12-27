Известны имена 20 участников проекта «К Евровидению-2018»

На Первом канале 27-го октября стартовал второй сезон проекта «К Евровидению». В течение двух месяцев творческая группа проекта получила десятки заявок из Армении и со всего мира.



По результатам прослушиваний из более 100 заявок были отобраны те 20 участников, которые получат возможность представить свои песни телезрителям и международному жюри. Победитель представит Армению на «Евровидении-2018».

Как передает «Арменпресс», имена 20 участников проекта «К Евровидению-2018» следующие:

Роберт Колоян, Севак Ханадян, Сурен Погосян, Мгер Армения, Жанна Давтян, Айк Каспаров, Геворг Арутюнян, Мария Secret, Асмик Широян, Ангел, Амалия Маргарян, Тамар Каприелян, Лусине Марданян, Арман Месропян, Мариам, Камиль (Арсен Григорян), а также группы "Немра", "Alternative" и "Гата Бенд".

Конкурсные песни участников будут доступные с 15-го января на канале проекта "К Евровидению" в YouTube.

Новый сезон проекта «К Евровидению-2018» будет состоять из трех этапов: отборочного, полуфинала и финала, которые будут транслироваться в эфире Первого канала с 3-го февраля 2018 года. Победителя определят телезрители и жюри в составе международных экспертов по принципу соотношения голосов 50/50.63-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в столице Португалии Лиссабоне, полуфиналы состоятся 8-20 и 10-го мая, а финал - 12 мая/ В конкурсе примут участие представители 43-х стран.