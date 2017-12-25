Автобус, следующий из Стамбула в Азербайджан, попал в ДТП на территории Карса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Вследствие ДТП 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

В основном, это граждане Азербайджана; их доставили в больницы Карса и Сарыкамыша.