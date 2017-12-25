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Автобус, следующий из Стамбула в Азербайджан, попал в ДТП


Автобус, следующий из Стамбула в Азербайджан, попал в ДТП на территории Карса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Хаберлер».   

Вследствие ДТП 30 человек получили травмы разной степени тяжести.

В основном, это граждане Азербайджана; их доставили в больницы Карса и Сарыкамыша.




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