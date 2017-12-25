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СМИ: певица Lorde отменила концерт в Израиле


Продюсерская компания Naranjah сообщила, что новозеландская певица Lorde отменила концерт в Тель-Авиве, запланированный на июнь. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Йедиот Ахронот.

Ранее двукратная обладательница Grammy, новозеландская певица Lorde заявила, что может отменить концерт в Тель-Авиве в ответ на призыв поклонников, попросивших ее сохранить нейтралитет в дипломатическом споре вокруг статуса Иерусалима.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что запланированное на июнь выступление Lorde в Израиле отменено", — приводит газета заявление компании. Отмечается, что деньги за билеты будут возвращены в течение 14 рабочих дней.

 

 




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