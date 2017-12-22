Китай собрался к 2020 г. наладить массовое производство и применение домашних роботов

Массовое производство и применение роботов для домашнего хозяйства, а также выпуск образцов роботов для лечения, реабилитации и помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями должно быть налажено к 2020 году. Таковы планы министерства промышленности и информатизации Китая, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ведомство будет предпринимать активные усилия для достижения важных прорывов в развитии ключевых технологий искусственного интеллекта. При этом особое внимание будет уделяться разработкам домашних роботов, сообщают китайские СМИ.

В сфере производства домашних роботов упор, в свою очередь, будет сделан на таких важных технологиях, как интерактивность, интеллектуальные операции, взаимодействие нескольких роботов, а также на повышении интеллектуального уровня роботов, созданных для уборки, помощи пожилым людям, реабилитации больных, помощи людям с ограниченными возможностями, для обучения детей.

Одновременно с этим планируется продвигать интегрированное применение "умной" продукции в области промышленности, здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства и в других сферах.