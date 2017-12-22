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Названа неожиданная польза рыбных продуктов


Ученые Пенсильвании выяснили, что употребление рыбных продуктов хотя бы раз в неделю способствует хорошему сну и повышает интеллектуальные способности. Статья специалистов опубликована в журнале Scientific Reports. Как передает Арменпресс, об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании принял участие 541 ребенок в возрасте 9-11 лет. Дети прошли анкетирование, указав, как часто употребляли рыбные продукты в прошлом месяце.

Они также приняли участие в тесте IQ, называемого «шкалой интеллекта Векслера для детей», в которой оценивается вербальные и невербальные навыки. Качество сна (его продолжительность и непрерывность) оценивалось на основе ответов родителей. Специалисты учитывали уровень образования родителей, их семейное положение, профессию и число сыновей и дочерей в семье.

Те дети, что ели рыбу еженедельно, набрали на 4,8 балла больше, чем остальные участники исследования. Они в меньшей степени страдали от нарушений сна.

 

 

 




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