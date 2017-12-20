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Показатель экономической активности в Армении увеличился на 7.3%


За  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года,  показатель  экономической активности в Армении увеличился на 7,3%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, таковы предварительные данные по макроэкономическим показателям за текущий год.  Спад зарегистрирован лишь в валовом продукте сельского хозяйства.

За  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года,  объемы строительства выросли на 0,3%, составив 324 млрд 558 млн драмов. За  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года,  объемы производства электроэнергии выросли на 4.9%. За  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года,  объемы услуг (без торговли) вырос на 14,2%, составив 1 трлн 311 млрд 188.4 млн драмов, а в валовом продукте сельского хозяйства имеется спад на 3,9%, составив  811 млрд 713.8  млн драмов.

Индекс потребительских цен за  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 0,8%, а индекс цен на промышленные товары вырос на 3.9%.

Торговый оборот вырос на 14.4%, составив  2 трлн 272 млрд 476.9 млн драмов. Объем промышленной продукции составил 1 трлн 491 млрд 375.5 млн драмов, возрастя на 12,3% за  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя номинальная зарплата выросла на  2,6% (189.631 драмов). В госсекторе  средняя номинальная зарплата равнялась 159.270 драмам, оставшись на показателях прошлого года, а в частном секторе она составила 225.966  драмов,  возрастя на 3,6% за  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объемы внешнего товарооборота за  январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, высросли на 26,4% (5 млрд 784.2 млн долларов), причем, экспорт вырос на 23,5% (2 млрд 013.8 млн долларов), а импорт – на 28% (3 млрд 770.4 млн долларов). Курс доллара за  январь-ноябрь 2017 года составил  482.67 драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.



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