За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель экономической активности в Армении увеличился на 7,3%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, таковы предварительные данные по макроэкономическим показателям за текущий год. Спад зарегистрирован лишь в валовом продукте сельского хозяйства.

За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы строительства выросли на 0,3%, составив 324 млрд 558 млн драмов. За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы производства электроэнергии выросли на 4.9%. За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы услуг (без торговли) вырос на 14,2%, составив 1 трлн 311 млрд 188.4 млн драмов, а в валовом продукте сельского хозяйства имеется спад на 3,9%, составив 811 млрд 713.8 млн драмов.

Индекс потребительских цен за январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 0,8%, а индекс цен на промышленные товары вырос на 3.9%.

Торговый оборот вырос на 14.4%, составив 2 трлн 272 млрд 476.9 млн драмов. Объем промышленной продукции составил 1 трлн 491 млрд 375.5 млн драмов, возрастя на 12,3% за январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя номинальная зарплата выросла на 2,6% (189.631 драмов). В госсекторе средняя номинальная зарплата равнялась 159.270 драмам, оставшись на показателях прошлого года, а в частном секторе она составила 225.966 драмов, возрастя на 3,6% за январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объемы внешнего товарооборота за январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, высросли на 26,4% (5 млрд 784.2 млн долларов), причем, экспорт вырос на 23,5% (2 млрд 013.8 млн долларов), а импорт – на 28% (3 млрд 770.4 млн долларов). Курс доллара за январь-ноябрь 2017 года составил 482.67 драма.

Все показатели приведены в текущих ценах.