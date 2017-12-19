В Швейцарии министр транспорта, связи и информационных технологий Армении встретился с секретарем Международного союза электросвязи

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян в рамках визита в Швейцарию встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Хоулин Жао.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в ходе встречи стороны высоко оценили сотрудничество между Арменией и МСЭ и выразили надежду, что в ближайшем будущем оно более расширится.

Ваган Мартиросян подчеркнул важность активного участия Армении как государства-участника МСЭ в деятельности союза, в частности участие высокого уровня на предстоящих мероприятиях.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с задачами и вызовами развития сектора.

Армения является членом Международного союза электросвязи с 1992 года.