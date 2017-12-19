Полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вошел в список 100 лучших футболистов 2017-го года по версии издания The Guardian. Издание начало публиковать список: на данный момент известны имена игроков, занявших с 71 по 100 места.

Как сообщает Арменпресс, Мхитарян находится на 92-м месте. В прошлом году армянский футболист занимал 57-е место.

В голосовании участвуют действующие и бывшие футболисты, тренеры, эксперты и журналисты из 63-х стран. В голосовании принимал участие также легендарный вратарь сборной Армении Роман Березовский.