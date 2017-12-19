Президент Армении принял генерального директора группы кино и телевидения «Газпром-Медиа Холдинга»

Президент Армении Серж Саргсян 20 декабря принял генерального директора группы кино и телевидения «Газпром-Медиа Холдинга» Рафаела Минасбекяна. На встрече присутствовал также председатель Совета Общественной телерадиокомпании Армении Рубен Джагинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Рафаел Минасбекян представил Сержу Саргсяну о намерениях сотрудничества «Газпром-Медиа Холдинга» с Общественным телевидением, в том числе в сфере кинопроизводства, которое будет направлено на укрепление вековой дружбы между армянским и русским народами, а также их совместные достижения.

Президент Республики поприветствовал и подчеркнул такие инициативы, направленные на укрепление двусторонних отношений, и выразил готовность максимально поддержать их реализацию.