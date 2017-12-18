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Генрих Мхитарян и «Интер» пришли к согласию: СМИ


Полузащитник сборной Армении по футболу и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян пришел к согласию с миланским клубом «Интер».

Как сообщает Арменпресс, об этом пишут итальянские СМИ. По данным СМИ, «Интер» очень хочет видеть Мхитаряна в своей команде. Клуб связался с агентом Мхитаряна. Под вопросом остается лишь способ перехода — аренда или постоянный трансфер.



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