Курс биткоина превысил 18 тысяч долларов

Курс биткоина 16 декабря впервые превысил отметку в 18 тысяч долларов. Как сообщает Арменпресс, по данным сайта CoinDesk , который отслеживает стоимость криптовалюты на разных биржах, курс ненадолго превысил эту отметку в районе 13:25 по Москве, затем немного понизился, а около 14:40 снова поднялся выше 18 тысяч.

Курс биткоина во второй половине 2017 года растет рекордными темпами. В начале августа криптовалюта впервые стала стоить более трех тысяч долларов, 2 сентября цена биткоина преодолела отметку в пять тысяч, а в конце ноября — в 10 тысяч.