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Трамп в новой серии "Симпсонов" дал взятку спецпрокурору Мюллеру


Известный американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, в котором президент США Дональд Трамп предлагает взятку спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему так называемое "расследование по России".
Эпизод в четверг был опубликован в микроблоге Twitter мультсериала. На видео генпрокурор Джефф Сешнс привозит Роберта Мюллера в отель Trump International в Вашингтоне. Они входят в комнату, на двери которой написано "Русские здесь желанные гости", в которой их ждет Трамп.

Далее Дональд Трамп предлагает Мюллеру взятку в размере 750 миллионов долларов и говорит: "Я даю лучшие взятки, все так говорят — самые лучшие! Так говорят все". Мюллер отказывается от взятки и покидает комнату.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что личные адвокаты президента США Дональда Трампа встретятся со спецпрокурором Робертом Мюллером на следующей неделе.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

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