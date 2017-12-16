Известный американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, в котором президент США Дональд Трамп предлагает взятку спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему так называемое "расследование по России".

Эпизод в четверг был опубликован в микроблоге Twitter мультсериала. На видео генпрокурор Джефф Сешнс привозит Роберта Мюллера в отель Trump International в Вашингтоне. Они входят в комнату, на двери которой написано "Русские здесь желанные гости", в которой их ждет Трамп.

Далее Дональд Трамп предлагает Мюллеру взятку в размере 750 миллионов долларов и говорит: "Я даю лучшие взятки, все так говорят — самые лучшие! Так говорят все". Мюллер отказывается от взятки и покидает комнату.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что личные адвокаты президента США Дональда Трампа встретятся со спецпрокурором Робертом Мюллером на следующей неделе.

Robert Mueller meets with President Donald Trump... #TheSimpsons pic.twitter.com/h693XgOPFM — The Simpsons (@TheSimpsons) December 14, 2017

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.