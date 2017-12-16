В Facebook раскрыли секрет счастливого использования соцсетей

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке признали, что постоянный просмотр ленты новостей в соцсети негативно сказывается на психическом здоровье пользователей. Результаты анализа опубликованы в работе «Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред», сообщает techcrunch.com.

Среди студентов Мичиганского университета был проведен специальный эксперимент. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Исследователи Facebook выдвинули предположение, что «чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям».

В то же время Facebook призывает больше времени проводить в соцсети. Для того чтобы пребывание там было более приятным, дается совет больше общаться со своими друзьями и обмениваться сообщениями в небольших группах.

15 декабря стало известно, что житель Хабаровска потратил более трех тысяч часов на просмотр роликов в «Одноклассниках». Каждый день это занятие забирало у человека около девяти часов.