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Послы США, Великобритании и Германии в РА и офицер НАТО посетили Военную академию Армении


В рамках мероприятий  недели НАТО в РА 16 декабря Военную академию Армении им.В.Саркисяна посетилипослы США, Великобритании и Германии в РА, а также  офицер НАТО по взаимодействию на Южном Кавказе Розария Пуглиси. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны  Армении, гости осмотрели академию, ознакомились с образовательными возможностями, побеседовали со слушателями Командно-штабного факультета. Начальник  академии генерал-майор Армен Каграманян провел брифинг, на котором представил структуру, учебно-воспитательный процесс вуза, ответил на вопросы гостей.



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