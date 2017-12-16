Послы США, Великобритании и Германии в РА и офицер НАТО посетили Военную академию Армении

В рамках мероприятий недели НАТО в РА 16 декабря Военную академию Армении им.В.Саркисяна посетилипослы США, Великобритании и Германии в РА, а также офицер НАТО по взаимодействию на Южном Кавказе Розария Пуглиси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны Армении, гости осмотрели академию, ознакомились с образовательными возможностями, побеседовали со слушателями Командно-штабного факультета. Начальник академии генерал-майор Армен Каграманян провел брифинг, на котором представил структуру, учебно-воспитательный процесс вуза, ответил на вопросы гостей.