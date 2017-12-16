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В Красном полумесяце назвали число погибших в столкновениях палестинцев


Четыре палестинца погибли в ходе столкновений с израильской армией, 888 получили ранения в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше недели с различной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.

"Четыре палестинца погибли сегодня - два в секторе Газа, один в Рамалле и один в Иерусалиме, они были убиты израильскими солдатами в ходе столкновений", - сказала аль-Фукаха.

"Количество раненых на Западном берегу и в Иерусалиме составило 661, еще 227 ранены в секторе Газа. Среди них тяжелые ранения получили десять человек ", - добавила Эраб аль-Фукаха.

В результате огнестрельные ранения получили 104 человека, остальные были ранены резиновыми пулями и пострадали от слезоточивого газа, добавила аль-Фукаха.





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