Сын экс-премьера Турции покончил с собой

ЯвузЙылмаз, сын экс-премьера Турции МесутаЙылмаза найден мертвым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкаяHürriyet.

Предполагается, что 38-летний ЯвузЙылмаз покончил с собой. Его обнаружили в постели – с огнестрельным ранением головы.

Соседи сообщили, что слышали выстрел.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства.