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Сын экс-премьера Турции покончил с собой


ЯвузЙылмаз, сын экс-премьера Турции МесутаЙылмаза найден мертвым.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает турецкаяHürriyet.

Предполагается, что  38-летний ЯвузЙылмаз покончил  с собой. Его обнаружили в постели – с огнестрельным ранением головы.

Соседи сообщили, что слышали выстрел.

Правоохранительные органы  выясняют обстоятельства.



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