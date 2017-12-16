На линии соприкосновения противник произвел более 2300 выстрелов

10-16декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз, произведя более 2300 выстрелов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период

Передовые части Армии обороны Арцаха оставались в роли диктующего и продолжали уверенно нести боевую вахту.