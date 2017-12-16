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На линии соприкосновения противник произвел более 2300 выстрелов


10-16декабря   на  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200 раз,  произведя более 2300 выстрелов.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период 

Передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались в роли диктующего и   продолжали уверенно нести боевую вахту.



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