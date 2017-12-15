Взаимодействие с Арменией является одной из важнейших основ развития и усиления Республики Арцах: Бако Саакян

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 15 декабря встретился с прибывшим с рабочим визитом в Арцах премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном и членами возглавляемой им делегации правительства Армении.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся экономического сотрудничества двух армянских государств.

Президент Саакян подчеркнул, что взаимодействие с Арменией находится на высоком уровне, назвав это одной из важнейших основ развития и усиления Республики Арцах и добавив, что будет сделано все возможное для укрепления и расширения экономического сотрудничества.

Во встрече приняли участие государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян, другие должностные лица.