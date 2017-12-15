Делегация Армении во главе с вице-премьером приняла участие в заседании Экономического совета С

В Москве 15 декабря состоялось заседание Экономического совета СНГ, в котором приняла участие делегация Армении во главе с вице-премьером, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе заседания было обсуждено более двух десятков вопросов, касающихся расширения и углубления сотрудничества государств-участников СНГ в ряде областей.

В частности, обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества государств-членов СНГ в рамках межгосударственной инновационной программы, новых возможностей развития использования природного газа в качестве транспортного топлива.