Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

В США используют роботов для защиты офисов от бездомных, пишут СМИ


В Сан-Франциско начали использовать роботов рядом с офисами крупных организаций и компаний с целью отпугивания бездомных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Business Insider.

По информации издания, один из таких "охранников" недавно был замечен у здания Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA). В организации рассказали, что использование робота было вызвано "вынужденными мерами". По словам сотрудников SPCA, бездомные несколько раз взламывали офис и портили их автомобили.

Business Insider отмечает, что некоторые предприятия прибегают к использованию такого робота в связи с экономией средств, так как стоимость работы такого "охранника" не превышает семи долларов в час.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации