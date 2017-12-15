Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года
Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.
В категории "на земле" победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке.
В категории "под водой" лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.
В категории "в воздухе" победила птица-"ракета" от шотландца Джона Трелфолла.
Фото других претендентов также опубликованы на странице премии в Facebook.
Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.