Актрисы из числа претенденток на кинопремию "Золотой глобус" договорились одеться в черное на церемонию вручения этой престижной награды, которая состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 7 января 2018 года. Таким образом представительницы киноиндустрии хотят выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo. Как передает Арменпресс, об этом сообщил 14 декабря журнал The Hollywood Reporter.

Согласно данным его источников, в акции примут участие не только номинантки на "Золотой глобус", но и женщины, которые будут их представлять и вручать награду. Таким образом они намерены выразить протест против неравноправия по половому признаку и сексуальных домогательств, в которых обвиняют продюсера Харви Вайнштейна и ряд других представителей шоу-бизнеса.

Журнал напоминает, что первой солидарность с движением #Me продемонстрировала Гильдия киноактеров США. При оглашении номинантов 13 декабря стало известно, что право объявлять и вручать премию этого объединения предоставлено исключительно женщинам. Церемония награждения пройдет 21 января.

На премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме" выдвинуты Джессика Честейн ("Большая игра"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Фрэнсис Макдорманд ("Три биллборда на границе Эббинга, Миссури"), Мэрил Стрип ("Секретное досье") и Мишель Уильямс ("Все деньги мира"). В категории "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" представлены Марго Робби ("Ледяная стерва"), Сирша Ронан ("Леди Птица"), а также обладательницы "Оскара" Джуди Денч ("Виктория и Абдул"), Эмма Стоун ("Битва полов") и Хелен Миррен ("В поисках праздника").