Армения вынуждена иметь то минимальное вооружение, которое позволит решать вопросы безопасности: президент Армении Серж Саргсян

Армения вынуждена иметь то минимальное вооружение, которое она имеет сегодня, и которое позволит решать вопросы безопасности страны. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в своем интервью телеканалу «Армения».

«Global Military» индекс назвал Армению самой милитаризованной страной в Европе и ставит ее на третье место в мире. На вопрос, не беспокоит ли его это, президент Армении Серж Саргсян сказал «Нет, не беспокоит. Прежде всего – это наш недостаток, это упущение властей, когда мы не ведем разъяснительной работы по таким сведениям. Когда вы говорите «милитаризованная страна» - первое впечатление, что на улицах стоят танки, гражданские права ограничены и т.д. Слава богу, о нас такого сказать не могут».

По его словам, этот рейтинг обусловлен несколькими показателями, например, число техники на душу населения. «В нормальных условиях никому бы не пришло в голову – организовать такие ВС для 3-миллионного народа, но по своей ли воле мы вступили на этот путь? Нас к этому вынудили. Армения вынуждена иметь то минимальное вооружение, которое позволит решать вопросы безопасности. Апрель 2016 года показал, что мы лишнего себе не позволяли, и излишеств у нас не было»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.