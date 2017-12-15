В Армении началась тренировка подразделений ЮВО

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приступили к тактико-специальным тренировкам. Занятия с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими, зенитно-ракетными, разведывательными, инженерными, подразделениями связи при поддержке истребительной и армейской авиации проводятся на полигоне «Алагяз» под руководством командира российского соединения и продлятся в течение трех дней.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, oсновная задача при проведении тактико-специальных тренировок соединения в Закавказье заключается в поддержании боеготовности подразделений и отработке действий военнослужащих в составе разведывательно огневых (ударных) контурах при поддержке подразделений противовоздушной обороны и авиации.

В ходе тренировки отрабатываются вопросы по организации управления подразделениями, созданными разведывательно-огневыми и разведывательно-ударными контурами с использованием автоматизированных систем управления. Корректировка огня из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий осуществляется с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», «Азарт» и др.

Военнослужащие в ходе занятий отработают нормативы по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям, в сложных «экстремальных» климатических условиях на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

На тактико-специальные занятия привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8Мт и современные беспилотные летательные комплексы.