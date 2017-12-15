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Ковент-гарден посвятил Хворостовскому премьеру оперы "Риголетто"


Лондонский Ковент-гарден посвятил памяти Дмитрия Хворостовского премьеру оперы "Риголетто", в которой знаменитый российский певец должен был исполнять главную партию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

"Сегодняшняя премьера посвящена памяти великого мастера и великого человека Дмитрия Хворостовского, трагически скончавшегося в прошлом месяце", — сказал в зале директор оперы Королевского театра оперы и балета Оливер Мирс.

В сегодняшнем спектакле партию Риголетто исполнял баритон из Греции Димитрий Платаниас, который должен был делить роль с Хворостовским. Партию дочери главного героя Джильды поочередно исполняют соотечественница Хворостовского Софья Фомина (она выступала в премьере) и британская певица сопрано Люси Кроу.

 

 

 



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