В Германии три человека погибли при крушении самолета

Три человека погибли в авиакатастрофе в городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юге Германии. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в пятницу немецкая газета Stuttgarter Nachrichten.

"По нашим данным, речь идет о трех пассажирах, которые стали жертвами (крушения самолета - ИФ)", - приводит издание слова местных сотрудников полиции.

Небольшой самолет типа "Сессна" направлялся из Франкфурта в город Фридрихсхафен и рухнул в районе лесного массива в Равенсбурге.

Причина крушения пока неизвестна.