Саммит ЕС не достиг согласия по реформированию системы миграционных квот

Позиции стран-членов ЕС по миграционной политике и квотам на распределение беженцев пока не изменились. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила 15 декабря в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита Евросоюза.

"Здесь позиции не изменились", - сказала она журналистам.

Европейский источник ТАСС сообщил по итогам первого дня саммита, что его участники не достигли согласия по реформированию системы квот на расселение мигрантов, разногласия оказались слишком серьезными и вопрос будет передан на рассмотрение в Совет ЕС.

В среду Еврокомиссия де-факто констатировала провал системы квотного расселения 160 тыс. человек из Италии и Греции, сообщив, что в 2015-2017 годах удалось распределить между странами ЕС лишь 32 тыс. человек. 7 декабря Еврокомиссия подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с Евросоюзом обязательств по национальным квотам на прием мигрантов.



