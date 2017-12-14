Номинация на премию «Грэмми» является обобщением творческих достижений Тиграна Мансуряна и Константина Орбеляна. Как сообщает Арменпресс, 14 декабря министр культуры Армении Армен Амирян организовал торжественный прием в честь двух маэстро, в котором приняли участие первая леди Армении Рита Саргсян, послы, деятели культуры и искусства.

Министр культуры отметил, что оба маэстро родились за рубежом, однако вернулись на свою родину, чтобы заняться своим любимым делом, создавать музыкальные шедевры.

Десятки армян были номинированы и выиграны во время премии «Грэмми». Амирян отметил, что появилась идея организовать концерт с соотечественниками, которые были награждены премией «Грэмми».

Великий композитор Тигран Мансурян посчитал важным данное мероприятие, поскольку одновременно были представлены два армянских музыканта. «Я посвящаю свою работу памяти жертв Геноцида армян, включая членов моей семьи. Это обобщение наших творческих достижений», - сказал Мансурян.

Мансурян отметил, что это его не первая номинация на премию «Грэмми». Он также был номинирован в 2004 году вместе с Ким Кашкашьян. Однако в то время такого большого события не было.

Знаменитый дирижер Константин Орбелян счел поистине волнующим тот факт, что номинирован вместе с Мансуряном. «Номинации были озвучены в тот день, когда Дмитрий Хворостовский был похоронен в Москве. Жаль», - сказал Орбелян.

Известный армянский композитор Тигран Мансурян выдвинут в качестве соискателя премии «Грэмми» по двум номинациям. «Реквием» Мансуряна представлен в номинациях «Лучшее хоровое исполнение» и «Лучшее современное классическое произведение». Кроме того, в качестве соискателя премии «Грэмми» в номинации «Продюсер года в классическом жанре» выдвинут продюсер Мансуряна Манфред Айхер.

Знаменитый армянский дирижер Константин Орбелян вместе с российским оперным певцом Дмитрием Хворостовским, который скончался 22 ноября, вошел в число номинантов на премию "Грэмми". Они претендуют на награду в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом" за "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь" (совместно с ансамблем "Стиль пяти" под управлением дирижера Константина Орбеляна и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром).

Церемония награждений премиями «Грэмми» состоится 28-го января в Нью-Йорке.