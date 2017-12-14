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США успешно испытали ракету-убийцу


Американская компания Lockheed Martin и ВВС США успешно испытали противокорабельную ракету большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile), сообщает UPI.

Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, в ходе тестов, прошедших в Калифорнии, с бомбардировщика ВВС США B-1B были запущены две LRASM против «нескольких морских целей».

«Успешный полет демонстрирует продолжающиеся способности LRASM усилить наш контроль над морем», — сказал директор программы LRASM в Lockheed Martin Дэвид Хельсел.

Дальность полета LRASM составит более 900 километров, что в три раза выше, чем у действующей Harpoon. Одна новая ракета способна уничтожить корабль противника водоизмещением девять тысяч тонн. Оружие предполагает работу в условиях радиоэлектронной борьбы.

В июле 2017 года Пентагон заявил о покупке 23 LRASM для самолетов ВВС и ВМС США. Принятие ракет на вооружение ожидается в 2018 году.



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