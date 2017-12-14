Путин ответил на 65 вопросов за 3 часа 40 минут

Тринадцатая по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Таким образом, рекорд 2008 года, когда пресс-конференция главы государства продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более, чем на сто вопросов, побит не был. В 2016 году мероприятие длилось 3 часа 50 минут, за которые Путин ответил на 62 вопроса.

В этом году на пресс-конференцию президента аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600 человек.