Путин ответил на 65 вопросов за 3 часа 40 минут
17:29, 14 Декабрь, 2017
Тринадцатая по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась 3 часа 42 минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Таким образом, рекорд 2008 года, когда пресс-конференция главы государства продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более, чем на сто вопросов, побит не был. В 2016 году мероприятие длилось 3 часа 50 минут, за которые Путин ответил на 62 вопроса.
В этом году на пресс-конференцию президента аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - более 1600 человек.