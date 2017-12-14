Вице-премьер Армении выступил на посвященной 25-летию программы SIGMA конференции

Делегация Армении во главе с вице-премьер-министром, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном 13-14 декабря в Париже приняла участие в министерской конференции, посвященной 25-летию направленной на реформы государственного управления программы SIGMA Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, цель конференции – способствовать экономическим реформам, хорошему и эффективному управлению, создать конкурентную и деловую среду за счет улучшения государственных услуг и совершенствование верховенства права на практике. Эти реформы имеют жизненное значение для дальнейшей консолидации и стабильности, качественных общественных услуг, а также повышения конкурентоспособности и экономического развития.

13 декабря состоялась официальная церемония открытия конференции.

На пленарном заседании 14 декабря вице-премьер Армении выступил с речью, в которой подчеркнул важность сотрудничества с SIGMA и изложил перспективы реализации новых программ и расширения направлений сотрудничества.