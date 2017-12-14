СБПП объявила наименования опасных видов ввезенного в Армению куриного мяса

Служба безопасности продуктов питания при Министерстве сельского хозяйства Армении объявила наименования опасных видов ввезенного в Армению куриного мяса, выявленных путем лабораторных исследований. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по информации и связям с общественностью Службы безопасности продуктов питания при Министерстве сельского хозяйства Армении.

Таким образом, негодными к употреблению признаны:

Замороженые куриные крылышки «Frangosul» (сальмонелла), выпуск 07.2017г., Бразилия, импортер – ООО «Гор Айк Трейд», на складе задержано 3500 кг продукции,

Замороженые куриные бедрышки без костей «SEARA» (листерия) выпуск 24.04. 2017г., Бразилия, импортер – ООО «Эриз», на складе задержано 15000 кг продукции,

Замороженые куриные грудки «Премиум» (сальмонелла, листерия), выпуск 03.10. 2017г., РФ, импортер – ООО «Саратовская птицефабрикая «Курников»», на складе задержано 242 кг продукции,

Замороженые куриные грудки «Qualiko» (листерия), выпуск 10.03.2017г., Украина, импортер – ООО «Донмал», на складе задержано 2500 кг продукции,

Замороженые куриные крылышки «Qualiko» (сальмонелла), выпуск 29.06.2017г., Украина, импортер – ООО «Донмал», на складе задержано 1000 кг продукции,

Замороженые куры бройлер, «Мироторг», (сальмонелла), выпуск 22.10.2017г., РФ, импортер – ООО “Брендлидер”, на складе задержано 12354 кг продукции.

Служба безопасности продуктов питания при Министерстве сельского хозяйства Армении объявила о запрете на реализацию данной продукции, отзыве из торговых сетей и уничтожении или же реэкспорте поставщику.