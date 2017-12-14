Правительство Армении одобрило законопроект о сокращении праздничных дней

Правительство Армении одобрило в ходе заседания в четверг поправки к закону «О праздниках и памятных днях». Как передает «Арменпресс», согласно поправкам, предлагается считать рабочими днями 3-е, 4-е и 5-е января 2019 года.

По словам руководителя аппарата правительства Ваге Степаняна, поправки вступят в силу с 1 июня 2018 года. Поправки были приняты единогласно.

«Это означает, что в этом году мы проведем Новый год с учетом того, что в будущем году каникулы продлятся меньше»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как указывается в обосновании к законопроекту, целесообразность его принятия исходит из необходимости включения в праздничный календарь исключительно традиционных армянских Аманор (Аманор или Навасард - Новый год) и рождественских праздников.

В правительстве Армении считают, что принятие законопроекта направлено на обеспечение нормальной деятельности социально-экономических и финансовых систем в Армении.

Согласно Трудовому кодексу, минимальная длительность ежегодного отпуска в Армении составляет 28 календарных дней, в ходе которых сохраняется рабочее место и выплачивается средняя зарплата. Прибавим к этому 15 нерабочих дней – национальные праздники и памятные дни, получается минимум 43 оплачиваемых выходных дня в год, что является одним из наиболее высоких показателей в мире.

В частности, в пример приводятся развитые страны: США, где работники вообще не имеют оплачиваемого отпуска, если не считать 10 нерабочих дней – национальных праздников. В Бразилии работники имеют оплачиваемый отпуск в 30 дней плюс 11 нерабочих дней, приходящихся на национальные праздники. В Польше оплачиваемый отпуск составляет 26 дней, в Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге и Швеции - 25 дней.



Таким образом, предоставляемое работникам в Армении число нерабочих оплачиваемых дней превышает число оплачиваемых выходных в ряде развитых и развивающихся стран.

Принятие законопроекта направлено на обеспечение нормальной деятельности социально-экономических и финансовых систем в Армении.