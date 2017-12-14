Предстоящие новости: 14.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 14-го декабря, состоится очередное заседание правительства Армении.

В Министерстве диаспоры Армении состоится встреча министра диаспоры Армении с делегациями во главе с посланником президента Кипра по гуманитарным и иностранных вопросам Фотиу Фотисом и заместителем министра иностранных дел Греции Теренсом-Николаосом Куиком.

Сегодня, 14-го декабря, состоится пресс-конференция директора Института востоковедения НАН Армении Рубена Сафрастяна.

Сегодня, 14-го декабря, состоится телемост с участием армянских миротворцев в Афганистане и членами их семей.

В Национальном академическом театре оперы и балета имени Спендиаряна состоится торжественный прием по случаю номинации художественного руководителя Национальный академический театр оперы и балета имени Спендиаряна Константина Орбеляна и композитора Тиграна Мансуряна на премию «Грэмми».

В Союзе кинематографистов Армении состоится пресс-конференция по случаю церемонии вручения первых символических экспонатов армянского музея кино.

В театре «Гой» состоится премьера постановки пьесы Вильяма Сарояна «Люди пещеры».

В Мультимедийном пресс-центре «Sputnik Армения» состоится видеомост Москва-Ереван с участием известного российского футбольного комментатора, автора фильма "Генрих 22-й" Нобеля Арустамяна. В СМИ появилась информация о возможном переходе Мхитаряна в Интер. Ранее по итогам экстренной встречи Генриха Мхитаряна и Жозе Моуриньо было решено выставить футболиста на трансфер.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter