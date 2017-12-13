Народы Армении и Кипра стали жертвами одного и того же агрессора:  Никос Анастасиадис

Президент Кипра Никос Анастасиадис гордится вкладом армянской общины в политическую, социальную и экономическую жизнь Кипра. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Cyprus Mail, Анастасиадис сделал такое заявление во время мероприятия, посвященного армянской общине страны.

Президент Кипра напомнил, что исторически обе страны стали жертвами одной и той же агрессии, но не сдались и продолжают бороться за восторжествование справедливости на международном уровне.

«Вот почему Кипр был одной из первых европейских стран, признавших Геноцид армян, и мы осудили тех, кто совершил это преступление», - сказал он.

Говоря об армянской общине на Кипре, Анастасиадис отметил, что Кипр является государством, которое «всегда с гордостью заявляет о том, что эта небольшая община присутствует во всех сферах политической, социальной, экономической и т.д.».

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I наградил орденом «Принц Киликии» президента Кипра. Его Святейшество выразил свою признательность за роль Кипра на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что все существующие проблемы и конфликты должны быть урегулированы мирным путем.