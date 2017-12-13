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США никогда не будут честным посредником на Ближнем Востоке, заявил Роухани


Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля демонстрирует неуважение к правам палестинской стороны и доказывает, что Штаты не могут быть честным посредником в мирном процессе на Ближнем Востоке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Недавнее решение американской администрации дало понять, что США пытаются обеспечить интересы сионистов и не имеют никакого уважения к законным правам палестинцев. США никогда не были честным посредником и никогда им не будут", — написал Роухани в своем Twitter.

 

 



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