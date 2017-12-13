В Армении специалисты РЭБ ЮВО подавляют средства связи НВФ

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении начали обучение на современных комплексах «Инфауна».

Занятия по одиночной подготовке на полигоне «Камхуд» с вновь прибывшими военнослужащими продлятся в течение месяца на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на теоретических занятиях военнослужащие изучают тактико-технические характеристики современного вооружения и военной техники, возможности, порядок эксплуатации и требования безопасности.

На практических занятиях специалисты РЭБ учатся разворачивать из походного положения в боевое комплексы радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и выполнять нормативы по подавлению радиосетей связи условного противника.

Завершится подготовка военнослужащих подразделения РЭБ ЮВО в Закавказье сдачей нормативов по подавлению более 500 сигналов сотовой и спутниковой связи и разведки незаконных вооруженных формирований (НВФ) условного противника с применением современных комплексов «Инфауна» и аппаратуры высокоскоростной широкодиапазонной радиоразведки.