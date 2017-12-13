Работа международного общественного форума Армения-Израиль в 2018 году будет идти по трем направлениям

Международный общественный форум (МОФ) Армения-Израиль подвел итоги сотрудничества между странами за 2017 год. Об этом «Арменпресс» сообщил сопредседатель МОФ, депутат Кнессета XV созыва, доктор Александр Цинкер, который на днях побывал в Армении, где обсудил со своим коллегой, сопредседателем МОФ с армянской стороны, генерал-лейтенантом, профессором Гайком Котанджяном планы на 2018 год. В работе принял участие первый посол государства Израиль в Грузии и Армении, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Барух Бен-Нерия.

Александр Цинкер отметил, что, в контексте армяно-израильских отношений, оценивает уходящий год положительно.

«В этом году Форум провел свои заседания в Израиле, а затем – в Армении. Министр по региональному сотрудничеству Израиля Цахи Анегби посетил Армению, и в рамках его визита была принята программа сотрудничества в сферах культуры, образования и науки, спорта и молодежи на 2017-2020 годы. Уходящий год ознаменовался взаимными визитами журналистов обеих стран в Израиль и Армению. Примечателен также визит министра ИД Армении Эдварда Налбандяна в Израиль по приглашению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу. Так что, год можно считать успешным. Все это стало возможным благодаря активной работе руководителей межпарламентских групп дружбы, вице-спикера Кнессета Тали Плосков и председателя комиссии НС Армении по внешним связям Артака Закаряна, а после парламентских выборов, председателя бюджетной комиссии НС Гагика Минасяна»,- сказал Александр Цинкер.

Он сообщил, что работа МОФ Армения-Израиль в 2018 году будет идти в основном по трем направлениям.

«Мы думаем, что эти направления очень актуальны. Первое – это агробизнес. В сельском хозяйстве Армении на сегодня заняты более 40 процентов всей рабочей силы страны, которые производят продукцию, примерно равную той, которая производится в Израиле двумя процентами работников. Вполне понятно, что внедрение передовых израильских технологий в сельское хозяйство Армении может с одной стороны повысить качество и конкурентоспособность продукции, а с другой - потребует организацию профессиональной переориентации высвобождаемой рабочей силы. Именно на это были ориентированы изыскания МОФ в прошедшем году и уже выявлены первые организации в двух странах, заинтересованные в налаживание связей. Следующее направление – информационные технологии и хай-тек. В этих областях Израиль занимает одно из первых мест в мире, но и армянские программисты и работники хай-тека известны своими проектами в указанных направлениях. Во время обоюдных визитов в Армению и Израиль, депутаты парламентов и члены МОФ уже ознакомились с рядом успешно работающих фирм. Следующим шагом должен стать поиск реализации совместных проектов в этих областях. Думаю, что сотрудничество в этой отрасли будет эффективным»,- сказал Александр Цинкер. По его словам, весьма важным для более полного освещения событий, происходящих в странах, является вопрос создания совместной информационной площадки.

«Это будет способствовать не только получению объективной информации гражданами Армении и Израиля о политике, истории и культуре стран и народов, но и положительно повлияет на развитие двустороннего туризма, объемы которого в 2017 году существенно возросли. Понятно, что, кроме указанных трех направлений, сотрудничество будет развиваться и по другим отраслям. Например, есть армянские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с израильскими фармацевтическими фирмами; они уже обратились к нам и мы постараемся помочь им с соответствующими контактами. Чем больше мы будем работать на информационном поле двух стран, тем больше партнеров сумеем приобрести»,- сказал в заключение Александр Цинкер