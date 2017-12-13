В Армении и Арцахе строят демократию, между тем в Азербайджане процветает авторитаризм: Э.Шармазанов – вице-спикеру парламента Литвы

13 декабря делегация во главе с вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Литва, Латвия, Эстония Э.Шармазановым, в составе которой депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян, встретилась с вице-спикером парламента Литвы, председателем комиссии по европейским связям Г.Киркиласом и председателем комиссии по внешним связям Ю.Бернатонисом. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Литве Т.Мкртчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи члены делегации высоко оценили факт осуждения Литвой Геноцида армян и подчеркнули, что Литва пока единственная прибалтийская страна, признавшая это преступление. Делегация выразила признательность парламенту Литвы и Г.Киркиласу за содействие в организации выставки к 100-й годовщине Геноцида армян в Вильнюсском музее геноцида.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность последовательного развития армяно-литовских отношений, сотрудничества делегаций в межпарламентских структурах.

Вице-спикер НС Э.Шармазанов обратился к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, отметив, что Армения будет продолжать двигаться по пути развития и демократических реформ.

“Непрерывность политического диалога с ЕС – один из важных векторов политической повестки дня РА. Армения – единственная страна ЕАЭС, которая подписала подобное соглашение с Евросоюзом. Оно дает возможность стать мостом между ЕС и ЕАЭС”, - сказал Э.Шармазанов.

Стороны обсудили также региональные проблемы Южного Кавказа. Г-н Шармазанов отметил: “Как Армения, так и Арцах сторонники мирного урегулирования конфликтов – в формате сопредседателей МГ ОБСЕ, на основе трех известных принципов. Очень важна в заявлении ассамблеи Восточного партнерства поддержка этих трех принципов – неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности, равноправия и реализации права на самоопределение народов. Постоянно звучащая из Азербайджана воинственная риторика вызывает озабоченность и не исходит из логики мирного урегулирования конфликта. В Армении и Арцахе строят демократию, между тем в Азербайджане процветает авторитаризм”.

В завершение встречи вице-спикер НС Э.Шармазанов пригласил Г.Киркиласа в Армению в 2018 г

12-16 декабря делегация, возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым, будет находиться с рабочим визитом в Литве и Латвии. В составе делегации – депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян.

В рамках визита вице-спикер НС РА встретится со спикером Сеймаса Литвы В.Пранцкетисом, заместителем председателя Сайемы Латвии И.Либиена-Эгнере, председателями комиссий по внешнеполитическим и европейским вопросам парламентов двух стран, ответственными сотрудниками МИД, членами депутатских групп дружбы.