НС Армении принял законопроект о насилии в семье и его предотвращении

На внеочередном заседании Национального Собрания Армении сегодня, 13 декабря, во втором чтении и окончательно принят проект закона РА «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье».

Как передает «Арменпресс», законопроект был принят соотношением голосов 75 «за», 12 «против» и 8 «воздержавшихся».

Пакет не предусматривает новые основы для лишения или ограничения родительского права, а также основы, которые могут пошатнуть традиционные семейные ценности.Законом предусмотрены обеспечение организационно-правовых основ предотвращения семейного насилия, защита подвергшихся семейному насилию лиц, доступность правосудия, а также предоставление этим лицам необходимой психологической, юридической, социальной поддержки. Предусматривается также сократить уровень латентности семейного насилия, урегулировать сотрудничество госорганов и общественных организаций по предотвращению семейного насилия, а также разъяснить их функции. Главной проблемой, которая решается посредством законодательных поправок, является уточнение и урегулирование деятельности по предотвращению семейного насилия.

При первом случае семейного насилия предусматривается предупреждение, если в деянии нет состава преступления и если жизни и здоровью подвергшегося семейному насилию ничего не угрожает. Если же в семье наблюдается тенденция продолжения насилия, которое может угрожать жизни или здоровью жертвы, то полиция может принять решение о непосредственном вмешательстве, которое будет применяться только в крайних необходимых случаях, когда необходимо принять безотложное решение для защиты жизни и здоровья человека. Законом предусматривается принятие официального решения, которое будет выноситься в судебном порядке и только на основании заявления пострадавшего. При этом предусматривается возможность применения временного ограничения на различные меры защиты.В законе также предусматриваются полномочия госструктур и указываются средства, нацеленные на восстановление мира в семье, предусматривая различные социальные и примирительные программы с одной целью – восстановить мир и терпимость в семьях.