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Пострадавший от взрыва мины Артур Даниэлян – в состоянии средней тяжести, есть положительный сдвиг


Пострадавший от взрыва мины на границе Армении рядовой Артур Даниэлян находится в состоянии средней тяжести, наблюдается положительный сдвиг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

Артур Даниэлян был ранен во время боевого дежурства 11-го декабря, на восточном направлении на границе Армении.

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