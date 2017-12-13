Пострадавший от взрыва мины Артур Даниэлян – в состоянии средней тяжести, есть положительный сдвиг
Пострадавший от взрыва мины на границе Армении рядовой Артур Даниэлян находится в состоянии средней тяжести, наблюдается положительный сдвиг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.Артур Даниэлян был ранен во время боевого дежурства 11-го декабря, на восточном направлении на границе Армении.
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