Пострадавший от взрыва мины Артур Даниэлян – в состоянии средней тяжести, есть положительный сдвиг

Пострадавший от взрыва мины на границе Армении рядовой Артур Даниэлян находится в состоянии средней тяжести, наблюдается положительный сдвиг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Артур Даниэлян был ранен во время боевого дежурства 11-го декабря, на восточном направлении на границе Армении.