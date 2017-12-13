НС Армении ратифицировало кредитное соглашение на сумму в 40 миллионов долларов с Азиатским банком развития

Национальное Собрание Армении 13 декабря в ходе второго дня внеочередного заседания ратифицировало кредитное соглашение между Арменией и Азиатским банком развития «Программа общественной эффективности и финансовых рынков».

Как передает «Арменпресс», решение было принято 61 голосом «за» и 37 голосами «против». Сумма кредита составляет 40 миллионов долларов.

Кредит позволит обеспечить финансовую стабильность на 2018 год, поскольку эти средства уже учтены в госбюджете Армении на 2018 год.Кредит выдается на 15 лет, из которых 3 года являются льготными. Платежи будут производиться 24 равными долями с 2020 по 2031 гг.