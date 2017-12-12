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В Армении новогодние праздники сократятся на 3 дня


Правительство инициировало изменения в законе Армении «О праздниках и памятных датах», которыми предлагает не считать предпраздничными 3, 4 и 5 января. Как сообщает Арменпресс, проект решения по этому вопросу включен в повестку дня заседания правительства 14 декабря.

Поправки вступят в силу 1 июня 2018 года.



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