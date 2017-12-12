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Левон Тер-Петросян и Петр Свитальский подчеркнули важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта


В доме первого президента Армении 12 декабря состоялась встреча Левона Тер-Петросяна и главы делегации Европейского Союза в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского национального конгресса, собеседники обсудили широкий круг вопросов, включая урегулирование карабахского конфликта, сотрудничество Армения-ЕС, в частности, недавнее подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, борьбу с коррупцией, вопросы демократизации, региональной политики.

Стороны подчеркнули важное значение урегулирования нагорно-карабахского конфликта для безопасности и развития Армении и всего региона.

На встрече также присутствовал  вице-председатель Армянского национального конгресса Левон Зурабян.



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