Адриана Лима зареклась раздеваться без повода

Бразильская топ-модель и ангел Victoria's Secret Адриана Лима решила больше не раздеваться без причины. Она опубликовала снимок своего письма в Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«У меня тоже есть комплексы и недостатки, но я больше не боюсь о них говорить», — написала девушка, обращаясь к своим подписчицам.

По ее словам, она больше не хочет жить в мире с поверхностными ценностями.

«Это неправильно — быть такими, какими нас заставляет быть общество. Я хочу это изменить. Давайте изменим этот мир вместе», — добавила Лима.

Она также отметила, что с ней произошли некоторые перемены: «После моего очередного сексуального видео что-то изменилось. Моя подруга пришла ко мне и рассказала, что недовольна своим телом, и это заставило меня задуматься. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, как я выгляжу. (...) Я больше не буду снимать с себя одежду без повода».