В вопросе карабахского конфликта Мексика придерживается взвешенной позиции: интервью посла Армении газете «Эль Универсаль»

Ни одна страна не имеет права препятствовать свободному передвижению представителей иной страны. Как передает «Арменпресс», об этом в своем интервью газете «Эль Универсаль» заявил посол Армении в Мексике Ара Айвазян, комментируя истерию, поднятую официальным Баку по поводу посещения Арцаха депутатами мексиканского парламента.

«Карабахский конфликт не является региональной проблемой, это попытка предотвратить очередной геноцид. То, что турки не смогли сделать с армянами, азербайджанцы пожелали сделать с населением НКР. Армения никогда не позволит, чтобы произошла эта трагедия, поскольку на международном уровне Армения является гарантом предотвращения и наказания геноцидов. Истерия, поднятая официальным Баку по поводу посещения Арцаха депутатами мексиканского парламента, имеет одну цель: предотвратить подобные визиты, хотя и их реакция оказывает воздействие, обратное желаемому»,- заявил посол Армении в Мексике Ара Айвазян.

По его словам, посещение Арцаха депутатами мексиканского парламента Бланкой Маргаритой Куата Домингес, Марией Кристиной Тересой Гарсия Браво и Карлосом Эрнандесом Мирро было осуществлено по их желанию и на собственные средства, с целью узнать о ситуации в Арцахе из первых уст.

«Мы не ожидали от них каких-либо про-армянских или анти-азербайджанских высказываний, мы просто хотели, чтобы они воочию ознакомились с ситуацией в Арцахе»,- заявил посол Армении в Мексике Ара Айвазян.

По его словам, посещение Арцаха депутатами мексиканского парламента Бланкой Маргаритой Куата Домингес, Марией Кристиной Тересой Гарсия Браво и Карлосом Эрнандесом Мирро «явилось проявлением политического бесстрашия». Он также сказал, что они не будут первыми или последними депутатами, посетившими Арцах.

Как сказал посол Армении в Мексике Ара Айвазян, по этому вопросу он встречался с председателем Нижней Палаты мексиканского парламента. «Не скажу, о чем мы разговаривали, однако то, что мы обсуждали, было чрезвычайно удовлетворительным»,- заявил Айвазян.

По его словам, в вопросе карабахского конфликта Мексика придерживается взвешенной позиции.