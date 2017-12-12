Глава МИД Грузии встретился с послом Армении в Грузии

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе провел встречу ознакомительного характера с послом Республики Армения в Грузии Рубеном Садояном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



По информации министерства иностранных дел Грузии, министр поздравил армянского дипломата с назначением послом в Грузии и пожелал успехов в будущей деятельности.



В свою очередь, Рубен Садоян выразил готовность, максимально содействовать углублению сотрудничеству между двумя странами в разных сферах.



«На встрече стороны рассмотрели актуальные вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Была отмечено интенсивное политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особый акцент был сделан на перспективах экономического сотрудничества. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул динамику обмена визитов высокого уровня между двумя странами и роль внешнеполитических ведомств в развитии отношений двух стран. Стороны также обозрели текущие в регионе важные события», — говорится в информации министерства иностранных дел.