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Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о призыве и демобилизации офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении


Президент Армении Серж Саргсян подписал 12-го декабря указ о призыве и демобилизации офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В указе сказано:

«Руководствуясь Законом Армении о воинской обязанности, решаю:

  1. Провести в декабре 2017 года призыв офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении, в возрасте до 35 лет, установив им срок службы в 2 года.
    2. Провести в декабре 2017 года демобилизацию офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении, прошедших службу в рядах ВС.
  2. Правительству Армении – в 2-недельный срок после вступления в силу данного указа обеспечить его исполнение.
4. Сей указ входит в силу на следующий день после опубликования».

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