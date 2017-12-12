Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о призыве и демобилизации офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении
10:28, 12 Декабрь, 2017
Президент Армении Серж Саргсян подписал 12-го декабря указ о призыве и демобилизации офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
В указе сказано:
«Руководствуясь Законом Армении о воинской обязанности, решаю:
- Провести в декабре 2017 года призыв офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении, в возрасте до 35 лет, установив им срок службы в 2 года.
2. Провести в декабре 2017 года демобилизацию офицеров запаса первой очереди медицинской службы ВС Армении, прошедших службу в рядах ВС.
- Правительству Армении – в 2-недельный срок после вступления в силу данного указа обеспечить его исполнение.