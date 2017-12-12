Убивший топором армянского офицера Рамиль Сафаров повышен в воинском звании

Убивший топором армянского офицера Гургена Маргаряна военнослужащий ВС Азербайджана Рамиль Сафаров повышен в воинском звании. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Minval.az. По их сведениям, майор Рамиль Сафаров повышен в воинском звании, получив звание полковника-лейтенанта.

Напомним, что 19-го февраля 2004 года Рамиль Сафаров ночью тайно проник в комнату Гургена Маргаряна и убил спящего топором. После долгого судебного процесса, в 2006 году Рамиль Сафаров был приговорен Будапештским судом на пожизненное заключение, без права на помилование в течение 30 лет. Суд заявил о невозможности его экстрадиции Азербайджану, однако в 2012 году Венгрия выдала его Азербайджану, где Алиев немедленно помиловал его, дал высокое воинское звание, выплатил единовременно зарплату за 8 лет службы. В то же время Армения приостановила дипломатические отношения с Венгрией.

Прошедший подготовку в Турции Рамиль Сафаров принимал участие в программе НАТО «Партнерство ради мира», проходящей в Будапеште, в которой принимали участие и армянские офицеры Гурген Маргарян и Айк Макучян.